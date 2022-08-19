В поселке Лотиково Луганской области неизвестные уничтожили ремонтную базу россиян с большим количеством техники. Приблизительные потери противника составляют около ста единиц боевой техники и по меньшей мере полсотни оккупантов.
Об этом в своей телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
У них как пороблено, у тех русских. Помните их тезис: "хоть камни с неба! Нам все равно – мы территорию захватили". Вот и случается в них что – то постоянно: или хлопок, или камни с небес – написал Гайдай.
По его словам, "прилет" был настолько мощный, что ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разнообразная тяжелая техника, больше не существует.
Я уверен, здесь можно говорить:"дальше будет". Еще прилетать камни. Ну, они же сами просят-добавил глава Луганской ОВА.
Под контролем Украины на Луганщине находится два населенных пункта
"Это буквально два села – там постоянно идут бои, идут обстрелы из различного вооружения, том выезжать оттуда – это смертельно опасно", – рассказал Гайдай.
Он также сообщил, что на Луганщине остаются ориентировочно 350 тыс. мирных жителей. Они еще могут эвакуироваться и для этого существуют три пути выезда.
Напомним, накануне Кабмин создал штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.