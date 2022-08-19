Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул: "дальше будет".

В поселке Лотиково Луганской области неизвестные уничтожили ремонтную базу россиян с большим количеством техники. Приблизительные потери противника составляют около ста единиц боевой техники и по меньшей мере полсотни оккупантов.

Об этом в своей телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

У них как пороблено, у тех русских. Помните их тезис: "хоть камни с неба! Нам все равно – мы территорию захватили". Вот и случается в них что – то постоянно: или хлопок, или камни с небес – написал Гайдай.

По его словам, "прилет" был настолько мощный, что ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разнообразная тяжелая техника, больше не существует.

Я уверен, здесь можно говорить:"дальше будет". Еще прилетать камни. Ну, они же сами просят-добавил глава Луганской ОВА.

Под контролем Украины на Луганщине находится два населенных пункта

"Это буквально два села – там постоянно идут бои, идут обстрелы из различного вооружения, том выезжать оттуда – это смертельно опасно", – рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что на Луганщине остаются ориентировочно 350 тыс. мирных жителей. Они еще могут эвакуироваться и для этого существуют три пути выезда.

Напомним, накануне Кабмин создал штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: