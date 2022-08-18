Он отметил, что в этих населенных пунктах постоянно идут активные боевые действия.

На сегодняшний день под контролем Украины находятся только два населенных пункта в Луганской области, но там постоянно идут боевые действия.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил на брифинге.

"Совсем небольшую часть (контролирует Украина на Луганщине - ред.) - это два населенных пункта, на территории которых происходит активная фаза боевых действий. Туда невозможно приехать и эвакуировать людей, потому что это опасно и для тех, кто там будет находиться, и для тех, кого захотят эвакуировать", – рассказал о ситуации Гайдай.

"Это буквально два села – там постоянно идут бои, идут обстрелы из различного вооружения, поэтому выезжать оттуда – это смертельно опасно", – добавил он.

По данным Гайдая, на Луганщине остаются ориентировочно 350 тыс. мирных жителей. Они еще могут эвакуироваться и для этого существуют три путя выезда.

"Первый - через дамбу, через Харьковскую область. Единственное - что там только пешеходный переход. Второй вариант - через Запорожскую область. И третий вариант – он более длинный и дорогой, столько стоят просто билеты через Россию, через Балтийские страны, но это будет стоить где-то около 300 евро", – сообщил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, 15 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в результате удара ВСУ по штабу частной военной компании "Вагнера" во временно оккупированной Попасной, вероятно, уничтожено более 100 российских наемников.

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