в Донецкой области есть люди, которые до сих пор колеблются или отказываются эвакуироваться по разным причинам.

С 1 августа эвакуационным поездом Покровск-Кропивницкий воспользовались более 7 тысяч человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"С 1 августа текущего года до сегодняшнего дня эвакуационным бесплатным поездом Покровск-Кропивницкий воспользовалось более 7 тысяч человек. Из них 45% – это многодетные семьи, 1 тыс. 500 детей было эвакуировано, а также около 500 маломобильных людей пожилого возраста",- сообщила Верещук.

По ее словам, в Донецкой области есть люди, которые до сих пор колеблются или отказываются эвакуироваться по разным причинам.

"Есть люди, которые боятся оставить свое имущество, боятся что мародеры придут и его уничтожат. Есть люди, которые хотят закончить свои полевые работы и собрать урожай, если это частный сектор, сложить все в погреба, а уже потом ехать. А есть и те, которые считают, что они зиму смогут переждать. Я считаю, что они наивно думают, что смогут, условно говоря, чайник включить в розетку и подогреть воду. Это не так. Мы об этом постоянно говорим и сообщаем. Нужно эвакуироваться",- подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область.