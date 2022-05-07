Всего врагом было выпущено 6 ракет.

В субботу, 7 мая, вражеские войска нанесли 6 ракетных ударов по Одессе.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

"По Одессе нанесен ракетный удар 6 ракетами с применением стратегической авиации. 4 ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками искорежены многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении.

Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта.

"На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 кв. м ликвидирован. Продолжается разбор завалов. Привлечено более 60 спасателей", - отметили в ОК "Юг".

По состоянию на 17:20 информации о пострадавших нет.

Ранее сегодня спикер оперативного штаба Одесской ОГА Сергей Братчук подтвердил ракетные удары врага по городу.

"Только что Одессу обстреляли из ракет. Пока точной информации, конечно, нет", - отметил он.

Кроме этого, оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты с применением стратегической авиации, сообщало ОК "Юг".

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