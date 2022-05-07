Вражеский БПЛА в Одессе уничтожен силами противовоздушной обороны, отметили в местной военной администрации.

В Одессе уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Беспилотник в Одессе уничтожен силами противовоздушной обороны, написал в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его сведениям, в областном центре уничтожили "Форпост" противника.

"…Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!" - поделился спикер Одесской ВА.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданских, в частности, оккупанты обстреливали мирных жителей Одессы.

6 мая стало известно, что враги обстреляли окрестности города, обошлось без пострадавших.

В этот же день сообщалось, что в Одессе будет затяжной комендантский час - с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 вторника, 10 числа.

Стоит отметить, что защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. 7 мая сообщалось, что за сутки украинские силы ПВО сбили 14 российских беспилотных летательных аппаратов.

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