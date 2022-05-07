В Одессе уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат оккупантов.
Беспилотник в Одессе уничтожен силами противовоздушной обороны, написал в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
По его сведениям, в областном центре уничтожили "Форпост" противника.
"…Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!" - поделился спикер Одесской ВА.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданских, в частности, оккупанты обстреливали мирных жителей Одессы.
6 мая стало известно, что враги обстреляли окрестности города, обошлось без пострадавших.
В этот же день сообщалось, что в Одессе будет затяжной комендантский час - с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 вторника, 10 числа.
Стоит отметить, что защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. 7 мая сообщалось, что за сутки украинские силы ПВО сбили 14 российских беспилотных летательных аппаратов.
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