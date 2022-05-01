Ракетный удар по Одесскому аэропорту был нанесен в субботу, 30 апреля, с территории оккупированного Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает отстроить уничтоженную российскими оккупантами полосу Одесского аэропорта.

Об этом глава государства заявил во время вечернего видеообращения.

"Сегодня оккупанты снова били ракетами по Днепропетровщине, по Одессе. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса Одесского аэропорта. Мы ее, конечно, отстроим. Но Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 апреля, в Одессе в результате ракетной атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.

Ракетный удар по Одесскому аэропорту был нанесен с территории оккупированного Крыма.

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