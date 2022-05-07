Пострадавших нет, повреждена инфраструктура.

Оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты с применением стратегической авиации

Об этом журналистам сообщили в ОК "Юг".

"По Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация - несокрушимая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры - отстроим", - говорится в сообщении.

В командовании призвали граждан соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не поддаваться панике и не мешать Вооруженным силам и Силам обороны выполнять свои задачи.

Напомним, что сегодня российские захватчики нанесли ракетного удара по городу Карловка на Полтавщине: ракета попала в инфраструктурный объект.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами по Краснограду на Харьковщине. Предварительно сообщается об отсутствии погибших и раненых в результате удара.

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