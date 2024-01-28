Темпы прибытия остаются систематическими.

Партизаны движения АТЕШ зафиксировали прибытие во временно оккупированный Джанкой (Крым) новой группы российских оккупантов.

Как сообщило движение АТЕШ в Telegram, его агенты зафиксировали КамАЗы, Уралы и личный состав на вокзале в Джанкое. Личный состав оккупантов регулярно приезжает на поездах и вышеуказанных транспортных средствах. Темпы прибытия остаются систематическими.

"Из этого следует, что личного состава постоянно не хватает, а это свидетельствует о потерях на фронте", - добавили в АТЕШ.

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Ситуация в Крыму

ВСУ время от времени кошмарят оккупантов в Крыму. Так, 4 января полуостров атаковали дроны и ракеты. Адепты "русского мира" жаловались, что атака была самой массовой за последнее время. В ВСУ сообщили, что нанесены удары по вражеским складам боеприпасов и командному пункту.

А экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что захватчики не могут обходиться без Крыма во время полномасштабной войны против Украины.

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