Сейчас в Крыму нет целей, которые недосягаемы для защитников Украины, подчеркнул ветеран.

Российские оккупанты не могут обходиться без Крыма во время полномасштабной войны против украинцев.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV сказал, что "для россиян этот полуостров незаменим - и как тот плацдарм, с которого можно обстреливать нашу территорию, и как огромный такой тыловой склад для всей южной группировки, которая воюет на Херсонщине и на так называемой "линии Суровикина" (российский генерал Сергей Суровикин, - Ред.) на Запорожье".

Собеседник подчеркнул, что противникам просто нечем заменить ни этот плацдарм, ни этот склад. Бывший командир добавил, что украинские воины одновременно слой за слоем "разбирали" воздушную оборону врага в Крыму. Дикий заявил, что сейчас "на полуострове для нас недостижимых целей в принципе нет".

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"Соответственно дальше именно только будет нарастать такое противостояние, которое сейчас - то есть они будут максимально использовать полуостров, потому что у них нет другого выхода, а мы вот так же методично, последовательно, шаг за шагом будем на полуострове все их обнулять", - считает ветеран.

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Российские захватчики уже не раз жаловались на мощные удары по Крыму. В частности, 4 января по территории полуострова были нанесены удары и беспилотниками, и ракетами. Прихвостни РФ жаловались, что это была самая массовая атака за последнее время.

В Вооруженных силах Украины сообщали, что на Крымском полуострове нанесен удар по вражескому командному пункту и складах боеприпасов. В сети писали, что в результате атаки якобы уничтожен начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов. Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов такие сведения не подтвердил.

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