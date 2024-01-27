Подтверждена ликвидация 13 российских захватчиков.

В российских пабликах появляются свежие некрологи о потерях захватчиков в результате точных ударов по командном пункте 31 дивизии ПВО ВКС РФ во временно оккупированном Севастополе.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация Владимира Яковлева и Татьяны Подосейниковой. Кстати, подруги последней в комментариях "спалили", что количество "минуснутых " захватчиков значительно больше.

"Подосейникова Татьяна и Яковлев Владимир 4.01.2024 встретили фейерверк на командном пункте 31 дивизии ПВО ВКС РФ в/ч 03121 Севастополь. Вместе с ней там было еще 12 мальчиков (в трусиках)", - отметил "Штирлиц".

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