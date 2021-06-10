Он призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны.

Россия по-прежнему не реагирует на инициативы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе относительно освобождения удерживаемых лиц.

Как сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ в своем Telegram-канале, во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех находящихся на оккупированных территориях граждан Украины.

По его словам, состояние здоровья украинцев тяжелое, и они нуждаются в надлежащем лечении.

Также Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны.

Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики обстреляли Лебединское и ЛуганскоеКроме того, украинская сторона призвала вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения и создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - говорится в сообщении.

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Автор: Антонина Доломанжи