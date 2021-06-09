В целом, 18% граждан считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы.

Лишь 3% украинцев считают, что ради мира на Донбассе можно было бы официально согласиться на аннексию Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Результаты опроса были обнародованы во время пресс-конференции в Киеве на тему: "От Парижа до Женевы: как изменилось мнение украинцев о российско-украинской войне за два года президентства Зеленского".

Как отметили социологи, среди граждан нет однозначного мнения относительно путей достижения прочного мира на Донбассе.

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«Поэтому одинаково популярны варианты - и продолжение дипломатического давления на Россию и "ДНР" и "ЛНР", и усиление всех возможных санкций (20%), и укрепление экономического и военного потенциала Украины, и полная изоляция оккупированных территорий (19%)», - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

Еще 20% респондентов не могут определиться с тем, каким образом можно было бы достичь стабильного мира в регионе.

"Прямые переговоры с самопровозглашенной властью поддерживают в этом контексте только 13% граждан, хотя на востоке этот показатель выше - 24%", - отмечают социологи.

При этом общество "категорически не воспринимает идею де-факто отказаться от возвращения Крыма "в обмен" на частичное или полное урегулирование конфликта на Донбассе".

Так, лишь 7% опрошенных считают, что прочного мира на Донбассе можно было бы достичь путем таких уступок России, как автономия Донбасса и "отказ" от возвращения Крыма.

"Еще меньше - 3% населения - считают, что ради мира на Донбассе можно было бы официально согласиться с аннексией Крыма", - говорится в пресс-релизе.

Только 18% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы. Еще 46% убеждены, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

"Хотя позиция "идти на компромиссы, но не на все" остается наиболее распространенной, на региональном уровне она претерпела существенные изменения. В частности, в западном макрорегионе наблюдается существенная радикализация настроений. Сейчас здесь одинаково популярны путь выборочных компромиссов (37%) и радикальная позиция - мир на Донбассе может быть установлен только с позиции силы, когда победит одна из сторон (36%)", - констатируют социологи.

При этом "компромиссный" подход потерял около 20% сторонников по сравнению с 2019 годом.

Также ощутимые изменения претерпели и общественные настроения на востоке, где произошло существенное уменьшение количества сторонников "выборочных компромиссов" от 66% в ноябре 2019 года до 39% в мае 2021 года. Параллельно возросла ориентация на любые компромиссы ради мира: от 18% до 33% соответственно.

В центре и на юге настроения стабильны: большинство за "компромиссы, но не все" - 52% и 60% соответственно.

"На пути компромисса для достижения мира на Донбассе стоит отказ и нежелание руководства России договариваться - так считают 62% граждан. Украинскую сторону в нежелании прекращать войну и выполнять Минские договоренности обвиняют 19%, большинство из них - жители востока (35% жителей макрорегиона) и юга (27%). В электоральном разрезе - избиратели ОПЗЖ", - отмечается в пресс-релизе.

Также опрошенные высказали мнение, что политическое будущее временно оккупированных территорий - в составе Украины и на тех же условиях, что и раньше. На этом настаивают 55% граждан. При этом такой вариант набирает абсолютное или относительное большинство во всех макрорегионах. По 13% опрошенных отдельно выступают за возвращение этих территорий на условиях автономии или другой формы большей независимости от Киева. Идея с независимостью самопровозглашенных образований или их присоединением к России, как и раньше, имеет минимальную поддержку на уровне погрешности, констатировали социологи.

Общенациональное исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 14 по 19 мая во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2 тыс. 020 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерланды.

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Автор: Татьяна Поляковская