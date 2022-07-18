Гайдай подчеркнул, что российским войскам не удается полностью захватить регион и это нарушает их планы.

Российские оккупанты хотят провести "референдум" о присоединении ОРЛО к России ранее запланированной даты.

Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Планировали 11 сентября, но могут раньше: орки готовятся к "референдуму" о присоединении к Раше временно оккупированной территории Луганской области. [...] В оккупированных городах захватчики раздают газеты с материалами о "позитиве" рашистского режима. Оккупационные власти уже создали "штаб" по подготовке псевдовыборов без выбора", – написал он.

Гайдай подчеркнул, что российским войскам не удается полностью захватить регион и это нарушает их планы.

"Во-первых, орки испытывают огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов с БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к России, чтобы объявить общую мобилизацию, поэтому решили не ждать – и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области", – объяснил Гайдай.

Но, по словам Гайдая, радует настроение местного населения временно оккупированных территорий – люди ждут деоккупацию: "и в Луганске, и в Алчевске, и в Кадиевке …во всех населенных пунктах украинской Луганщины.

Ранее Гайдай сообщал, что украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом. На сегодня на Луганщине два села остаются подконтрольными ВСУ.

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