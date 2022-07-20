В США заявили, что такие действия России не останутся безнаказанными.

Российская Федерация планирует аннексировать оккупированные украинские территории в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Белом доме сказал координатор Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Кремль не раскрыл временные рамки для "референдума", но российские марионетки на этих территориях утверждают, что он состоится позже в этом году, вероятно, одновременно с региональными выборами в России", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что аннексия Россией с помощью применения силы захваченных украинских территорий будет серьезным нарушением Устава Организации Объединенных Наций.

"И мы не позволим этому остаться без ответа или без наказания", - подчеркнул Кирби.

Как сообщал УНИАН, 14 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что на Херсонщине вместо подготовки к запланированному "референдуму" оккупанты и коллаборанты переодеваются и бегут.

Между тем глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты хотят провести "референдум" о присоединении ОРЛО к России ранее запланированной даты.

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