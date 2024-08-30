Пилот, погибший в катастрофе с F-16, был одним из лучших летчиков, командиром эскадрильи.

Пилот, который погиб в катастрофе с F-16, был одним из лучших летчиков, командиром эскадрильи.

Расследование катастрофы F-16 может длиться месяц, поскольку специалисты будут скрупулезно изучать все записи и другие средства контроля, которые должны были сохраниться.

Об этом в эфире Киев24 рассказал полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид

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"Это расследование может быть простым, а может быть сложным. Комиссия, которая создана из американцев, наших высококвалифицированных специалистов, разложит всю ситуацию до секунды. Есть пленки, которые должны сохраниться, и по этим записям станет понятно все, что происходило в самолете и что делал пилот, и как себя вел самолет в этот момент", - отметил летчик-испытатель.

По его словам, есть 4 фактора, которые влияют на успешный конец любого полета: первое - организация полета, второе - условия, в которых он выполняется, третье - состояние авиационной техники и четвертое - это пилот, его состояние, навыки, подготовку к соответствующему виду работ.

Он отметил, что последний фактор вообще не считает нужным обсуждать.

"Этот летчик - он один из лучших. Он первый переучивался на F-16, командир эскадрильи. Он приехал сюда уже инструктором. То есть это потеря для нас очень тяжелая. Самолет - это кусок железа, а вот что потеряли такого летчика - это для наших ВВС большая потеря", - сказал Лиходид.

Он отметил, что американцы не выпустят на войну неподготовленных пилотов, потому что это престиж F-16 в мире.

"Поэтому американцы выпускают сюда летчиков полностью подготовленных к тем задачам, которые может выполнять самолет. Сюда возвращаются летчики, которые способны летать на F-16 и успешно выполняют свои задачи", - сказал полковник ВВС.

Относительно того, как долго может длиться расследование он отметил: "Обычно катастрофы такого плана расследуются месяц. За это время специалисты изучают средства объективного контроля, которые должны сохраниться после разрушения самолета. Все скрупулезно изучается".

В то же время, по его словам, выводы комиссии будут доведены не широкой общественности, потому что это служебная тайна, а кругу тех, кто причастен к полетам.

Реагируя информацию зарубежных СМИ о возможных причинах катастрофы он сказал: "Иностранные СМИ, это примерно как наша Безуглая. Они в авиации серые, как пожарный шланг, скажем так. Поэтому слушать это все, что из-за границы, или из Верховной рады то - это глупое дело".

Катастрофа F-16 в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне днем американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в Украине разбился один из 6 самолетов F-16, переданных союзниками несколько недель назад. Отмечалось, что авария произошла во время отражения массированной ракетной атаки россиян 26 августа, но утверждалось, что самолет не был сбит вражеской ПВО.

Позже информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ. Там рассказали, что пилот успешно уничтожил четыре российские ракеты и готовился уничтожить следующую цель, когда связь с ним была потеряна.

Уже известно, что пилотом самолета был Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-Луна"). именно Moonfish был одним из двух украинских пилотов, которые активно лично лоббировали на Западе поставку Украине F-16. Вторым был Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", он погиб год назад во время столкновения учебно-тренировочных самолетов.

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