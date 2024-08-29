Воздушные силы ВСУ не подтверждали эту информацию.

Во время массированного ракетного обстрела 26 августа Украина потеряла американский истребитель F-16.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного чиновника Соединенных Штатов Америки. По предварительным данным, хотя инцидент и произошел во время российской атаки, истребитель не был сбит вражеским огнем. Авиакатастрофа могла произойти в результате ошибки пилота.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины не сообщало о потере истребителя. Пентагон сказал журналистам обратиться за комментариями к украинской стороне.

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По словам другого американского чиновника, всего в Украину прибыло шесть самолетов. Воздушные силы имеют шесть пилотов, обученных управлять ими.

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