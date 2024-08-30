Любая ошибочная наводка исключается, заявил обозреватель

Маловероятно, что потерпевший крушение 26 августа украинский истребитель F-16 был сбит ЗРК Patriot. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя заявление народного депутата Марьяны Безуглой, передает ТСН.

"Любая зенитная ракета наводится по объекту. Для этого сначала нужно выявить воздушную цель, взять ее на сопровождение и запустить ракету. Существует только такая последовательность, причем для любого ЗРК", - акцентировал эксперт.

По его словам, у ракеты комплекса Patriot активная головка самонаведения и своя РЛС, которая держит на "прицеле" ранее обнаруженную цель после пуска:

Видео дня

"Любая ошибочная наводка исключается. У ПВО вообще ракеты летят именно туда, куда их наводят. Если предположить, что F-16 был сбит в результате friendly fire, то это означает не случайность, а то, что сбили именно тот самолет, который хотели сбить".

Катастрофа F-16 в Украине - что сообщалось

Напомним, вечером 29 августа стало известно, что один из украинских истребителей F-16 потерпел крушение во время массированного удара России 26 августа.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота:

"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб".

Нардеп Безуглая при этом сделала скандальное заявление, которое сразу подхватили российские пропагандисты, о том, что якобы самолет "был сбит ракетой системы Patriot из-за дискоординации между подразделениями".

Вас также могут заинтересовать новости: