Ракетные удары Российской Федерации по украинским городам - это попытки принудить руководство нашей страны к переговорному процессу, говорит генерал.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко прокомментировал информацию, что ракетные удары по Киеву - попытка РФ сорвать поставки западного вооружения.

Как рассказал Романенко в интервью "Обозревателю", удары по украинской столице наносились не только с целью предотвратить поставки помощи.

"Объекты, которые были выбраны, указывают не только на эти обстоятельства – чтобы нарушить логистические пути, по которым приходит техника", - отметил генерал.

Кроме того, убежден он, ракетные удары Российской Федерации по украинским городам - это попытки принудить руководство нашей страны к переговорному процессу.

"Каким образом этому противостоять? Россияне воспринимали, воспринимают и будут воспринимать только язык силы. И поэтому необходимо проявление силы с нашей стороны в виде обстрелов кораблей, подводных лодок, с которых производят пуски ракет и так далее. Надо организовывать противовоздушную и противоракетную оборону", - заявил Романенко.

Также он обратил внимание, что Украине необходимо оружие дальнего действия, не менее 300 км.

"С этим, кстати, согласен и бывший посол США в Украине Тейлор. Он сказал о том, что источники угроз надо уничтожать независимо от того, находятся они на территории Украины или России", - подытожил генерал-лейтенант.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 5 июня, в двух районах Киева произошли взрывы. Как подтвердил Кличко, взрывы в Киеве произошли в Днепровском и Дарницком районах. Оккупанты обстреляли вагоноремонтный завод.

Вас также могут заинтересовать новости: