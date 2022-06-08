Так же аналитик рассказал, получит ли Украина ПВО от Запада.

В ракетных ударах России уже просматривается некая система: как только у ВСУ появляются успехи на фронте, а у РФ - большие неудачи (к примеру, в той же Луганской области они не взяли Северодонецк) - тут же наносится серия ударов по Киеву или по Киевской области.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву, прокомментировав последние ракетные обстрелы Киева со стороны России.

"Вспомните, когда утонул крейсер "Москва", то же самое было: по Киеву и области два дня подряд было нанесение ракетных ударов. Это похоже на системную "ответку" со стороны Российской Федерации. Попытку нанести какой-то вред транспортной инфраструктуре. Ведь, в первую очередь, Киев является крупным узловым городом: той же железной дороги, той же транспортной развязки. Поэтому они и наносят свои удары", - говорит Жданов.

Эксперт напомнил, что у Украины нет противоракетной системы обороны.

"У нас есть противовоздушная система обороны. И она не всегда справляется, это не ее прямая задача. Она может сбивать ракеты, но эффективность в противоракетной обороне в тех комплексах, что существуют на сегодня, очень низкая. Поэтому большая часть ракет достигает своих целей, только меньшую часть ракет удается сбить", - объяснил Жданов.

По его словам, на западной и центральной Украине - в частности, в Запорожской, Днепропетровской областях нам удавалось сбивать. Там равнинная местность и радары могли видеть эти ракеты с большего расстояния, чтобы успеть среагировать на них.

"Ее (ракету - УНИАН) мало увидеть, нужно чтобы пусковая установка успела запустить противоракет и перехватить. Поэтому вот такая у нас ситуация с ПВО, не совсем та, которую мы бы хотели", - говорит эксперт.

По его словам, накануне начала поставок оружия от партнеров недели две назад шли очень активные разговоры по поводу передачи Украине средств ПВО, в частности, даже комплекс Patriot.

"Германия обещает нам ПВО IRIS-T SL. Но, во-первых, эта система ближнего радиуса действия - до 40 км, вроде аналога советского Тор-2 или того, что у нас есть. А во-вторых, Германия в своем репертуаре: пообещать - пообещали, но сказали, что дадут не те комплексы, которые у них есть в составе Бундесвера или находятся на складах и готовы к применению, а те, которые выпустит завод. А завод до конца года может собрать аж два комплекса! То бишь, пока мы получим эти два комплекса, горячая фаза войны, по оценкам некоторых аналитиков, может вообще закончиться", - отмечает Жданов.

Ранее офицер 95 бригады рассказал, что помогает ВСУ защищать небо. По словам воина, сейчас россияне со своими самолетами буквально жмутся где-то там на предельных высотах, потому что нашей ПВО просто "закошмарены": "их самолеты падают, как дохлые мухи".

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