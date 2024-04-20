Канцлер Германии высказался о войне украинцев против россиян после того, как вернулся из Китая.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что в мире практически нет ни одного главы правительства, который верил бы в наличии для РФ какого-то смысла в противостоянии.

Немецкий чиновник на мероприятии в городе Хемниц заявил, что "это касается и тех, кто очень близок к России", пишет DW. "В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл…", - сказал Шольц.

Стоит отметить, что такое заявление канцлер сделал после того, как вернулся из Китая, который США обвинили в разжигании войны в украинском государстве. В Китае канцлер встречался с лидером страны Си Цзиньпином.

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Важные новости Украины сейчас о войне - что стоит знать

В конце марта спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй сказал, что РФ и Украина надеются, что война может закончиться благодаря переговорам, несмотря различные взгляды на выход из конфликта.

Ранее китайская сторона предлагала свой "мирный план", в котором есть пункт о прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров, однако не говорится о выводе войск РФ с территории Украины, которые им удалось захватить.

Власти Украины уже инициировали проведение глобального саммита мира. Мероприятие может состояться в Швейцарии 15-16 июня. На саммит может прибыть представитель Китая.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что российские оккупационные войска не намерены прерывать боевые действия на украинской территории даже в случае начала переговорного процесса насчет войны.

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