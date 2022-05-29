Бахмутский и Краматорский районы остались без электричества в результате боевых действий.

Из-за обесточивания одного из районов в Донецкой области под землей остались 115 торецких шахтеров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что в результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы остались без электричества.

"На магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита - обесточены Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка и, как следствие, - населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов", - отметил председатель ОВА.

Восстановительные работы уже начались - необходимо будет ликвидировать около 20 порывов проводов.

Кириленко отметил, что из-за отключения электричества была прекращена подача воды от фильтровальных станций №1 и №2 Второго донецкого водопровода - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и прилегающие населенные пункты оказались без воды.

"Кроме того, 115 торецких горняков остались под землей: 112 - на шахте "Центральной", 3 - на шахте "Торецкой". Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность", - подчеркнул Кириленко.

Причина и последствия обесточивания еще уточняются, добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в Донецкой области в результате боевых действий повреждена линия электропередач, без света остались Краматорск и соседние города.

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