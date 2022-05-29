По информации городского головы Краматорска, ремонтные бригады пытаются восстановить линию электропередачи.

В результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП, из-за чего без света остались Краматорск и соседние города.

Об этом сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.

"Из-за боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света. Опасное направление, не так просто добраться. Работают ремонтные бригады", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Авдеевке Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания. Кроме того, в городе нет воды, света и газа.

На соседней Луганщине ситуация еще напряженнее. Там остановлена работа последней газораспределительной станции. Теперь в придачу к отсутствию воды и света область осталась без газа.

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