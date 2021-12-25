Средства будут использованы на выплату заработной платы.

Горняки государственных шахт в пятницу, 24 декабря, получили 92 млн гривен на выплату заработной платы.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

"Средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, которые имеют право на получение государственной поддержки", - сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что эти дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета самого Минэнерго и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ.

Читайте такжеЗеленский провел разговор с парламентариями США: какие вопросы обсудилиКак сообщал УНИАН, 15 декабря стало известно, что Министерство энергетики дополнительно направит около 90 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

16 декабря под зданием Верховной Рады прошел митинг шахтеров, которые требовали погасить перед ними многомесячный долг по заработной плате.

16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому из государственного бюджета на 2021 год планируется выделить 2,4 млрд грн на погашение задолженности и выплату текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

17 декабря председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец сообщил, что в Донецкой области горняки шахты "Капитальная" остались под землей, требуя выплатить долги по зарплате.

21 декабря Волынец сообщил, что 15 горняков шахты "Капитальная" государственного предприятия "Мирноградуголь" поднялись на поверхность, но продолжают протест, требуя погашения долгов по зарплате. Также, по его словам, продолжаются протесты горняков на шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" и шахты "Новодружеська", "Лисичанскуголь".

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