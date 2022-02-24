Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный предупредил о ракетном обстреле Украины из Беларуси.
Сообщение появилось на его странице в Facebook.
"С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении", - написал он.
Он также отметил, что напряженная ситуация на северном и южном направлениях.
"Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка. Призываю резервистов терробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов! Вместе к Победе!" – говорится в сообщении.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь хотела бы разместить на своей территории российские "Искандеры" и С-400 "Триумф".
Напомним, россияне воспользовались территорией Беларуси для развернутой атаки на Украину.