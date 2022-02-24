Россия воспользовалась территорией Беларуси для атаки на Украину.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный предупредил о ракетном обстреле Украины из Беларуси.

Сообщение появилось на его странице в Facebook.

"С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении", - написал он.

Он также отметил, что напряженная ситуация на северном и южном направлениях.

"Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка. Призываю резервистов терробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов! Вместе к Победе!" – говорится в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь хотела бы разместить на своей территории российские "Искандеры" и С-400 "Триумф".

Напомним, россияне воспользовались территорией Беларуси для развернутой атаки на Украину.