Лукашенко хочет разместить на западных границах Беларуси российские ракетные комплексы.

Беларусь хотела бы разместить на своей территории "Искандеры" и С-400 "Триумф".

Об этом заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления... Мы видим, что туда желательно было бы поставить "Искандеры" и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники", - заявил выразил мнение Лукашенко.

"Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают", - сказал он.

По его словам, сейчас мощнейшим, сдерживающим фактором была бы техника: "Искандеры" и С-400 "Триумф".

"Мы и без них обойдемся, но было бы неплохо. Тогда бы они вряд ли бы полезли сюда", - отметил Лукашенко.

По его словам, воинские подразделения сейчас находятся в местах постояной дислокации, усилено только южное направление и западная часть рубежей.

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