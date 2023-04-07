Он отметил, что эти бомбы помогут отодвинуть линию фронта.

Наличие в ВСУ бомб малого диаметра наземного запуска GLSDB, которые имеют радиус действия 150 км, позволит подорвать российское превосходство в численности пехоты и артиллерии.

Об этом сказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью "Немецкой волне". Он напомнил, что когда ВСУ получили артиллерийские системы HIMARS и впервые их применили летом 2022 года, они сразу же показали эффект. Они поражали российские склады с боеприпасами и командные пункты из-за чего оккупанты были вынуждены отодвинулись на расстояние 90 км, на сколько могут доставать эти снаряды.

"Если Украина получила бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB, которые имеют радиус действия 150 км, то это означает, что в этом радиусе теперь окажется больше российских командных пунктов, артиллерийских складов и транспортных сетей", - пояснил Ходжес.

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В связи с этим он отметил, что теперь благодаря точности можно действительно подорвать российское превосходство в численности пехоты и артиллерии, поражая штабы, склады боеприпасов и затрудняя им передвижение. "Это та операция, которую они, я думаю, будут проводить в течение следующих нескольких месяцев, то, что мы называем формированием поля боя", - прокомментировал Ходжес.

Что такое GLSDB

GLSDB - это малогабаритные высокоточные боеприпасы, фактически-крылатая бомба. Сочетает авиабомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26. Для наведения цели оружие использует глобальную систему позиционирования и инерционную навигационную систему. Может запускаться из уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 или HIMARS.

Дальнобойные GLSDB для HIMARS

Высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB войдут в новый пакет помощи США. По словам представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, Украина самостоятельно может решать, как их использовать.

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