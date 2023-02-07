GLSDB - комбинация ракеты и бомбы, оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, сможет ли Украина со временем производить бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB для РСЗО HIMARS, которые значатся в новом пакете военной помощи от США.

"Очень сильно сомневаюсь. Даже с уверенностью скажу - нет, потому что это довольно высокотехнологическое производство. Вряд ли у нас сегодня есть производственные мощности для обеспечения эффективной и качественной сборки таких боеприпасов… О том, чтобы их собирать в Украине, даже не может быть и речи", - заявил он.

Что касается эффективности указанных снарядов на поле боя, то в ней Жданов не сомневается:

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"Их эффективность зависит от точности попадания. Если попали точно, поверьте, это и для пехоты, и для боеприпасов противника будут вырванные годы, мало им не покажется".

GLSDB - комбинация ракеты и бомбы, оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group. Компании модифицировали бомбу малого диаметра GBU-39 компании Boeing, добавив ракетный двигатель.

Дальнобойные GLSDB для HIMARS - что сообщалось

Как писал УНИАН, высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB войдут в новый пакет помощи США. Их дальность стрельбы - 150 километров.

По словам представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, Украина самостоятельно может решать, как использовать это оружие.