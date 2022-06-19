Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддержку Украины, но воевать на ее стороне против РФ не будет.

Украинцы мужественно защищаются от российских оккупантов и в будущем могут освободить захваченную агрессором часть Донбасса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

Главным условием реализации такого сценария он назвал наличие в ВСУ западного оружия.

"Хотя бои на Донбассе ведутся Россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса", - заявил он.

Также Столтенберг заверил, что НАТО продолжит поддерживать оборонные усилия Украины, однако не будет становиться частью конфликта.

"Мы помогаем стране, но солдат НАТО в Украину посылать не будем. Мы укрепили собственную оборону, направив 40 тысяч военнослужащих под командование НАТО. Мы охраняем территорию Альянса на суше, на море и в воздухе. Это четкий сигнал Москве, чтобы не было недопонимания по поводу нашей готовности", - отметил он.

Накануне британский премьер Борис Джонсон после визита в Киев назвал четыре шага для укрепления способности Украины для самозащиты от агрессии Российской Федерации.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.