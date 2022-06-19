Украинцы мужественно защищаются от российских оккупантов и в будущем могут освободить захваченную агрессором часть Донбасса.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.
Главным условием реализации такого сценария он назвал наличие в ВСУ западного оружия.
"Хотя бои на Донбассе ведутся Россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса", - заявил он.
Также Столтенберг заверил, что НАТО продолжит поддерживать оборонные усилия Украины, однако не будет становиться частью конфликта.
"Мы помогаем стране, но солдат НАТО в Украину посылать не будем. Мы укрепили собственную оборону, направив 40 тысяч военнослужащих под командование НАТО. Мы охраняем территорию Альянса на суше, на море и в воздухе. Это четкий сигнал Москве, чтобы не было недопонимания по поводу нашей готовности", - отметил он.
Накануне британский премьер Борис Джонсон после визита в Киев назвал четыре шага для укрепления способности Украины для самозащиты от агрессии Российской Федерации.
Война в Украине: актуальные данные
Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.
В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.
Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.