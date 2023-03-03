Эти ракеты полностью украинская разработка.

ВСУ используют против российских оккупантов управляемые ракеты с большей дальностью, чем ракеты HIMARS. Речь идет о ракетах "Ольха-М", у которых дальность полета 110 км.

Об этом сказал первый заместитель главы Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Иван Винник, пишет издание The War Zone. Винник отметил, что в Украине разработана и применяется ВСУ в бою управляемая артиллерийская ракета с большей дальностью действия и более тяжелой боеголовкой. Это "Ольха-М" - модифицированная советская артиллерийская ракета "Смерч" длиной 7,6 м с радиусом действия 110 км и 300-миллиметроврй боеголовкой весом 220 кг, которая может поражать цели с высокой точностью.

Для сравнения, боеприпасы GMLRS, используемые системами M142 и HIMARS и РСЗО M270, которые получила Украина, имеют радиус действия до 80 км и 90-килограмовую боеголовку.

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Винник отметил, что "Ольха-М" уже прошла боевое крещение, но где именно не уточнил. Он только сказал, что впервые ее применили в бою в мае 2022 года.

"Ее точность повышается благодаря так называемым "газовым рулям" - десяткам небольших отверстий, выпускающих топливо, которые используются для наведения ракеты на цель через GPS. Хотя "Ольха-М" считается достаточно точным и высокоточным боеприпасом, пока не разглашается, насколько он точен", - пояснил Винник.

Как отметило издание, даже несмотря на то, что этот комплекс производится в небольших количествах, Украина все равно имеет оружие, которое достигает на 36% большего расстояния с более чем вдвое большей полезной нагрузкой, чем GMLRS.

Также Винник напомнил, что программа модификации "Ольхи-М" началась в 2018 году и к настоящему времени выпущено около 100 единиц. Однако планируется модифицировать "Ольху-М", чтобы увеличить радиус действия до 150 км. Модернизированные модели, учтонил Винник, не будут проходить предварительные испытания, а сразу отправятся на фронт.

"Испытания будут проходить на поле боя", - заявил он.

"Ольха-М" с увеличенным радиусом действия будет иметь такую же дальность, как наземная бомба малого диаметра (GLSDB), которую Пентагон уже разрешил использовать в Украине, но с большей боеголовкой и намного большей кинетической силой.

Винник пояснил, что такое вооружение будет особенно полезно против таких целей, как мосты, большие сооружения и тяжелые укрепления, с которыми плохо справляются ракеты как для GLSDB, так и для GMLRS.

"Но даже с радиусом действия 150 км новый вариант "Ольха-М" все равно дает меньше половины радиуса действия баллистических ракет малой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии примерно 300 км. Но пока США отказываются предоставить их Украине" , - отметил Винник.

Что такое "Ольха-М"

Украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) с новым корректируемым боеприпасом, созданная с использованием некоторых элементов советской РСЗО "Смерч". Технические параметры ракеты "Ольха" до сих пор держат в секрете.

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