Ракетный обстрел Харькова произошел около трех часов ночи.

В ночь на 30 июля российские захватчики дважды обстреляли Харьков, из-за чего в здании одного из учебных заведений начался пожар.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", - написал он.

Также Терехов отметил, что о пострадавших информации нет.

"Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем", - добавил городской глава Харькова.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты вчера в 4:09 ударили по центральной части Харькова. В одном случае попадание произошло в двухэтажный дом. Во втором случае "прилет" был в здание одного из высших учебных заведений Харькова.

Также председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Харьков готовится к повторному наступлению россиян на город и область.

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