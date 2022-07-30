В ночь на 30 июля российские захватчики дважды обстреляли Харьков, из-за чего в здании одного из учебных заведений начался пожар.
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в Telegram.
"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", - написал он.
Также Терехов отметил, что о пострадавших информации нет.
"Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем", - добавил городской глава Харькова.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты вчера в 4:09 ударили по центральной части Харькова. В одном случае попадание произошло в двухэтажный дом. Во втором случае "прилет" был в здание одного из высших учебных заведений Харькова.
Также председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Харьков готовится к повторному наступлению россиян на город и область.
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