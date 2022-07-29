По словам Синегубова, город и область работают над усилением обороноспособности.

Харьков готовится к повторному наступлению русских на город и область, потому что враг не оставил эту цель.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

"Враг с начала массированной военной агрессии не оставил идею взятия и оккупации Харькова и Харьковской области. Мы к этому готовимся 24 часа в сутки, работаем над усилением обороноспособности наших рубежей", - сказал он.

По словам Синегубова, на Харьковском направлении наши военные держат свои позиции, враг несет потери.

"Ведут активные боевые действия на севере и северо-восточном направлении, на юго-восточном направлении нашей области. Враг несет потери, отступает на свои ранее занятые позиции. Но мы готовимся к любым сценариям", - отметил глава ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 мая 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова вытеснил русских оккупантов и вышел на участок государственной границы. С тех пор оккупанты не перестают наносить удары по Харьковщине.

В свою очередь Генштаб ВСУ предупредил, что на Харьковщине российские войска пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе.

23 июля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заверил, что российские захватчики не подошли к Харькову ни на метр после того, как их в мае оттеснили от города.

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