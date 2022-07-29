В настоящее время спасатели ГСЧС разбирают завалы дома, в который попала вражеская ракета.

Российские оккупанты сегодня в 4:09 ударили по центральной части Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Два "прихода". Оба в центральную часть города", - написал он.

По данным мэра города, в одном случае попадание произошло в двухэтажный дом. На место уже прибыли спасатели ГСЧС. На месте они разбирают завалы и ищут под ними людей.

В другом случае "прилет" в здание одного из высших учебных заведений Харькова.

"Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что и не будет", - написал он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 27 июля оккупанты обстреливали подконтрольные Украине населенные пункты Дергачевской громады. В результате артиллерийских ударов в Прудянке трое местных жителей получили средние и тяжелые ранения. Среди них 12-летний мальчик, а также двое мужчин 1975-го и 1976-го годов рождения

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