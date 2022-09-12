Силы обороны Украины на юге за две недели ликвидировали 1,8 тыс. оккупантов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она отметила, что оккупанты не прекращают обстреливать Николаевщину, в частности территории общин вдоль линии соприкосновения.
По словам Гуменюк, также под обстрелами находятся Криворожья и Никопольский район, где оккупантов не было физически, но они пытаются усилить психологическое давление для того, чтобы формировать понимание: то, что они отступают, якобы ничего не значит, и они держат под огневым контролем очень далекие территории.
"Тем не менее, уже можно говорить, что наши успехи в течение последних двух недель очень убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, имеем освобожденные площади почти 500 кв. км... За две недели только на южном направлении уничтожено более 1 тыс. 800 оккупантов. Более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, 2 самолета, 2 вертолета и около 10 крылатых ракет, которыми враг пытался нанести удары по нашей зоне ответственности", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что населенные пункты на Херсонщине - Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка - уже освобождены, они находятся под полным контролем подразделений Сил обороны. Гуменюк добавила, что сейчас украинские бойцы зачистили территорию этих сел, продолжаются дополнительные мероприятия. Населенные пункты вернулись под полную юрисдикцию Украины.
В то же время Гуменюк отметила, что россияне до сих пор обстреливают эти территории, там очень опасно.
"Кроме того, отступая, враг заминировал часть территорий, поэтому жителям надо быть осторожными...", - добавила Гуменюк.
Как сообщал УНИАН, утром спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил, что обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций подразделений ВСУ, пытается принимать меры к восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытия резервов. Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии соприкосновения.
Вместе с тем за сутки на юге украинские военные ликвидировали 40 оккупантов, немало вражеской техники и склад боеприпасов.