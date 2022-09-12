В Херсонской области от российских войск освобождены пять населенных пунктов.

Силы обороны Украины на юге за две недели ликвидировали 1,8 тыс. оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты не прекращают обстреливать Николаевщину, в частности территории общин вдоль линии соприкосновения.

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По словам Гуменюк, также под обстрелами находятся Криворожья и Никопольский район, где оккупантов не было физически, но они пытаются усилить психологическое давление для того, чтобы формировать понимание: то, что они отступают, якобы ничего не значит, и они держат под огневым контролем очень далекие территории.

"Тем не менее, уже можно говорить, что наши успехи в течение последних двух недель очень убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, имеем освобожденные площади почти 500 кв. км... За две недели только на южном направлении уничтожено более 1 тыс. 800 оккупантов. Более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, 2 самолета, 2 вертолета и около 10 крылатых ракет, которыми враг пытался нанести удары по нашей зоне ответственности", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что населенные пункты на Херсонщине - Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка - уже освобождены, они находятся под полным контролем подразделений Сил обороны. Гуменюк добавила, что сейчас украинские бойцы зачистили территорию этих сел, продолжаются дополнительные мероприятия. Населенные пункты вернулись под полную юрисдикцию Украины.

В то же время Гуменюк отметила, что россияне до сих пор обстреливают эти территории, там очень опасно.

"Кроме того, отступая, враг заминировал часть территорий, поэтому жителям надо быть осторожными...", - добавила Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, утром спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил, что обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций подразделений ВСУ, пытается принимать меры к восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытия резервов. Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии соприкосновения.

Вместе с тем за сутки на юге украинские военные ликвидировали 40 оккупантов, немало вражеской техники и склад боеприпасов.

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