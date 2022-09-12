Дончане обозлены восхвалением восстановления Мариуполя при том, что за восемь лет для Донецка оккупанты не сделали ничего.

Дончане очень негативно относятся к мариупольцам из-за лжи российской пропаганды, которая рассказывает о восстановлении Мариуполя.

Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко во время информационного телемарафона.

"Есть новооккупированные территории и старооккупированные территории. То, что мы сейчас видим в пабликах и по информации от людей, с которыми мы держим связь, есть определенная конкуренция между оккупированными восемь лет назад и новыми территориями. Например, дончане очень негативно относятся к мариупольцам, поскольку считают, что Россия слишком много уделяет внимания этому городу, а для Донецка не сделали абсолютно ничего за восемь лет", - сказала она.

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По словам Игнатченко, эта негативная тенденция возникает из-за российской пропаганды, которая по телевизору хвастается восстановлением и отстройкой Мариуполя. Хотя на самом деле делается только десятая часть от показанного.

"Это досадная и негативная тенденция. Мы понимаем, в каком отчаянии находятся люди на оккупированной территории, и та пропагандистская картинка, которую делают на оккупированных территориях россияне, например, в том же Мариуполе, ничего общего с реальностью не имеет. То, что показывают по телевизору россияне, - лишь небольшие части отстраиваются, а на самом деле сотни тысяч людей находятся просто на грани гуманитарной катастрофы", - пояснила она.

Спикер ОВА отметила, что возможность выехать с оккупированных территорий есть: через Россию в Европу и в сторону Запорожья. С 1 августа из Мариуполя и окрестностей выехало около семи тысяч человек, отметила она.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Мариуполя рассчитывает на деоккупацию города в течение 2023-го года.

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