В общем, за последние дни от российской оккупации освобождено около двух тысяч квадратных километров украинской территории.

ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Продолжается деоккупация Украины. В общем, за последние дни от российской оккупации освобождено около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Тем временем силы обороны в очередной раз отбили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября американский Институт изучения войны заявил, что Вооруженные силы Украины могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если они разорвут наземные линии связи оккупантов к северу и югу от города.

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