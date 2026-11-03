Польша ожидает серьезных провокаций и диверсий со стороны России, - Туск

Премьер Польши отметил, что он получил сообщение от пограничника о том, что на польско-российской границе в ночь на 3 ноября наблюдалось подозрительное движение.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в начале ноября возможны диверсии или серьёзные провокации на границе с РФ в Калининградской области. Об этом пишет RMF FM.

"Мы получили информацию от наших служб, а также от разведки союзников о том, что в первые дни ноября возможны диверсии или серьёзные провокации на границе с РФ в Калининградской области", - сказал Туск.

Также премьер Польши отметил, что он получил сообщение от пограничника о том, что на польско-российской границе в ночь на 3 ноября наблюдалось подозрительное движение. Он уточнил, что это были подозрительные люди с фонариками.

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"Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и ресурсы и смогли предотвратить провокацию", - рассказал Туск.

Туск поделился, что из-за угрозы со стороны РФ Польша решила развернуть значительные полицейские и антитеррористические силы на границе, а также усилить охрану границы.

"Эскалация со стороны России будет продолжаться, и мы должны оставаться сосредоточенными и готовыми предотвратить любые возможные провокации", - подчеркнул премьер Польши.

В восточных городах Польши тестируют сирены и строят убежища

Напомним, что с начала сентября жители польского Люблина получают экстренные SMS-оповещения о возможных вторжениях российской авиации, а городской аэропорт шесть раз за этот месяц приостанавливал гражданские рейсы, чтобы освободить пространство для военных. Также в начале этого года в городе открылось первое полностью герметичное убежище, способное вместить около 200 человек в случае химической атаки или радиоактивного загрязнения.

Люблин планирует в течение трех лет модернизировать еще 101 убежище, приведя их в соответствие с такими же высокими стандартами защиты.

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