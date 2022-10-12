Взрывчатка, заложенная в грузовике, не вызвала бы обрушения нескольких пролетов моста.

ФСБ в рамках своего "расследования" обнародовала рентген взорвавшегося грузовика на Крымском мосту 8 октября с якобы скрытой в паллетах взрывчаткой.

Аналитики сообщества InformNapalm считают, что этой взрывчатки в машине вообще не было, иначе бы рентген показал ее следы.

Более того, эксперты отмечают, что на опубликованных после инцидента видео четко видно, что причиной взрывов на Крымском мосту был не грузовик.

Видео дня

Взрывчатка, заложенная в грузовике, не повлекла бы обрушения нескольких пролетов моста, считают в InformNapalm.

По мнению аналитиков, эта версия просто удобна для ФСБ, если кто-то заподозрит в содеянном российские спецслужбы.

"Знаете почему на рентгене не видно взрывчатки? Потому что ее и не было в грузовике. Версию о взрыве грузовика целенаправленно разгоняет именно ФСБ, чтобы случайно не вышли на них самих. Потому что на раскадровке видно, что не грузовик стал причиной взрыва, а просто попал под засвет взрыва. Также версия с грузовиком не объясняет, почему оторвались два автодорожных пролета моста в разных местах", - говорится в сообщении InformNapalm в Telegram.

Несоответствия в рентгене также заметили и другие пользователи. ФСБ, по их словам, не смогла воспроизвести на "фото" все оси транспорта.

ФСБ вслед за Путиным обвинила во взрывах Украину

Сегодня утром Федеральная служба безопасности РФ обнародовала пресс-релиз со своей версией пожара на Крымском мосту.

Российские спецслужбы утверждают, что источником взрыва, в результате которого в море упала часть автодороги моста, стал грузовик. В заявлении ФСБ говорится, что взрывчатку, замаскированную в паллетах, отправили якобы из одесского порта в Болгарию, а оттуда - через Грузию и Армению в Россию под фиктивными документами.

Всего в "схеме" участвовали как украинские граждане, так и иностранцы и еще пять граждан РФ. В организации взрывов обвинили руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. В ГУР комментировать "чушь" отказались.

Накануне Путин назвал взрыв на Крымском мосту "терактом". Российский президент заявлял, что ударам подвергся якобы "гражданский объект", хотя Крымский мост является главным путем снабжения оккупантов топливом и боеприпасами на юге Украины.

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