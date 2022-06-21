Для военнопленных созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение.

Министерство юстиции показало, в каких условиях Украина удерживает российских военнопленных.

Об этом говорится на странице Министерства Facebook.

Пока создан только один лагерь для военнопленных РФ на западе страны. Всего - 51 участок на базе учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, где удерживают оккупантов.

Лагерь для военнопленных охраняется, внутри здания удерживаемые лица могут свободно передвигаться.

Для военнопленных созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение.

"Важно, что удерживаемые здесь лица работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества", - отмечают в министерстве.

Остальные российских военных держатся в отдельных помещениях в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в СИЗО, изолированно от других осужденных и лиц, взятых под стражу.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.

Россия нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской и Николаевской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

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