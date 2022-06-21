Так же оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Сумской и в Харьковской области.

Россия нанесла авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины об оперативной информации по состоянию на 06.00 относительно российского вторжения.

В сообщении отмечается, что на Южнобугском направлении противник несет потери. "Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Мураховки, Тополиного, Белого колодца и Марьиного. Враг нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба",- сказано в сообщении. Также отмечается, что российские оккупанты ведут воздушную разведку БПЛА.

В Генштабе отмечают, что враг усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

В сообщении сказано, что оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалеевка",- сообщает Генштаб.

Как писал УНИАН, защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки, противник бесславно бежал. Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, чтобы установить полный контроль над городом.

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