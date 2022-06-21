Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, чтобы установить полный контроль над городом.

Защитники Украины прекратили попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки, противник бесславно бежал. Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, чтобы установить полный контроль над городом

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины об оперативной информации по состоянию на 06.00 относительно российского вторжения.

В сообщении отмечается, что на Северодонецком направлении продолжает обстрелы подразделений наших войск из артиллерии разных калибров. "Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города, наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротине и Белая Гора",- отмечает Генштаб.

Также отмечается, что на Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, враг цинично обстрелял гражданскую инфраструктуру неподалеку Покровского, Николаевки и Белогоровки.

Также на Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Нью-Йорка. Кроме того, они совершили обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. На Славянском направлении, неподалеку Богородичного и Долины, украинские воины отбили штурмовые действия оккупантов.

В сообщении сказано, что враг систематически осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополье, Адамовка и Мазанивка и нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку Богородичного.

Генштаб отмечает, что на Краматорском направлении активных действий противник не вел, но обстреливал позиции сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов по линии соприкосновения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские партизаны не дают оккупантам обосноваться на захваченных территориях.

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