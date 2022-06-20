В частности, люди должны добровольно желать эвакуации с завода.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об условии, при котором возможно организовать гуманитарный коридор с комбината "Азот" в Северодонецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Верещук сообщила на брифинге.

Она рассказала, что завод "Азот" не имеет бомбоубежищ или подземных ходов или укрытий.

"Сейчас те люди, которые там есть, они в большой опасности. Однако мы действительно обратились об открытии гуманитарного коридора из "Азота", - сказала Верещук и добавила, что для вывоза людей в Лисичанск планировалось использовать один из мостов, который ранее еще не был окончательно уничтожен российскими оккупантами.

"На сегодня там, если я правильно понимаю, потому что ситуация постоянно меняется, около 300 человек", - отметила министр.

По ее словам, для открытия гуманитарного коридора надо привлекать международные организации и, в частности Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста.

"Первое и необходимое условие - это добрая воля людей. Мы не можем заставить людей уехать. Мы не можем принуждать их к каким-то действиям. Это делает оккупант. Он заставляет, насильственно вывозит и оказывает давление на людей. Мы же можем это делать только и в случае, если люди проявляют такую волю, как это было на "Азовстали". Как только гражданские люди к нам обратились и сказали, что они хотят уехать, мы сразу начали этим заниматься. В данном случае мне известно, что же очень малое количество людей, которые хотят уехать именно из "Азота", - сказала она.

Как рассказала Верещук, украинские военные пообещали сделать короткие видео с теми людьми, которые добровольно хотят уехать.

"Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор с "Азота". Но то, что там ситуация безумно сложная, это правда. Гражданское население там очень страдает", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 17 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что физически выбраться с территории комбината "Азот" в Северодонецке сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

По его словам, в прошлом месяце этим людям предлагали эвакуироваться, однако они отказались.

Глава области подчеркнул, что выход из комбината возможен только при условии полного прекращения огня.

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