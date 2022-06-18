Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по обращению с военнопленными в особый период".
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Документ регулирует вопросы обращения с военнопленными с учетом норм международного гуманитарного права.
В частности, постановлением закрепляется порядок ведения учета и регистрации военнопленных врагов; эвакуации и приема-передачи военнопленных врагов; сопровождение военнопленных врагов; организации мероприятий передачи военнопленных врагов в лагерь (участок); опрос в соответствии с нормами действующего законодательства и международного гуманитарного права.
Как сообщал УНИАН, 6 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина удерживает всех русских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей.
Ежемесячно на содержание одного военнопленного нужно минимум 3 тысячи гривень.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "В ротах осталось по 10-15 человек": россияне жалуются на безысходность и нехватку людей (аудио)
- Продвижение ВСУ к Херсону грозит перерасти в контрнаступление - Арестович
- Зверства в Буче: СМИ узнали имена восьмерых псковских десантников, побывавших в городе