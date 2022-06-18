Принятый документ регулирует вопросы обращения с военнопленными согласно нормам международного гуманитарного права.

Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по обращению с военнопленными в особый период".

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Документ регулирует вопросы обращения с военнопленными с учетом норм международного гуманитарного права.

В частности, постановлением закрепляется порядок ведения учета и регистрации военнопленных врагов; эвакуации и приема-передачи военнопленных врагов; сопровождение военнопленных врагов; организации мероприятий передачи военнопленных врагов в лагерь (участок); опрос в соответствии с нормами действующего законодательства и международного гуманитарного права.

Как сообщал УНИАН, 6 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина удерживает всех русских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей.

Ежемесячно на содержание одного военнопленного нужно минимум 3 тысячи гривень.

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