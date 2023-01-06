Российская Федерация объявила так называемое рождественское перемирие, чтобы пойти на прорыв. Оккупанты продолжают на Донбассе накапливать войска.
"Пока еще идет накопление российских войск. Причем накопление уже видно в районе Донецка, восток, юго-восток и юг от Донецка в сторону Мариуполя и часть Запорожского фронта. Причем напитывается та часть Запорожского фронта, которая ближе к Мариуполю. Исходя из определенных действий, скорее всего, готовится что-то типа рождественского наступления россиян", - рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
При этом он указал, что глава Российской православной церкви Кирилл даже озвучил сроки предполагаемого наступления россиян.
"Когда "главное кадило" выходит и начинает говорить о перемирии. Вот сейчас он уже обозначил с 6 января с 12:00 по 24:00 7 января - это значит, что собранные на Донбассе резервы ждут команды, которую, скорее всего, отдадут 6-8 в зависимости от решения военно-политического руководства. Перемирие россияне всегда использовали. Перемирие – это значит, что никто не стреляет, они начинают подтягиваться к линии фронта, чтобы пойти в наступление", - подытожил эксперт.
Рождественское "перемирие" - что известно
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал прекратить боевые действия на Рождество, чтобы "дать верующим возможность посетить церковные службы". 5 января президент Российской Федерации Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".
В свою очередь президент Владимир Зеленский предупредил, что Кремль хочет использовать "перемирие", чтобы остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подтянуть технику, боеприпасы и мобилизованных. При этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал предложение Кремля попыткой загнать Украину в ловушку.
Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что за девять лет войны Россия ни разу не соблюдала перемирие.