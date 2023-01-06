Роман Свитан отметил, что российские оккупанты продолжают накапливать силы на Донбассе.

Российская Федерация объявила так называемое рождественское перемирие, чтобы пойти на прорыв. Оккупанты продолжают на Донбассе накапливать войска.

"Пока еще идет накопление российских войск. Причем накопление уже видно в районе Донецка, восток, юго-восток и юг от Донецка в сторону Мариуполя и часть Запорожского фронта. Причем напитывается та часть Запорожского фронта, которая ближе к Мариуполю. Исходя из определенных действий, скорее всего, готовится что-то типа рождественского наступления россиян", - рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

При этом он указал, что глава Российской православной церкви Кирилл даже озвучил сроки предполагаемого наступления россиян.

"Когда "главное кадило" выходит и начинает говорить о перемирии. Вот сейчас он уже обозначил с 6 января с 12:00 по 24:00 7 января - это значит, что собранные на Донбассе резервы ждут команды, которую, скорее всего, отдадут 6-8 в зависимости от решения военно-политического руководства. Перемирие россияне всегда использовали. Перемирие – это значит, что никто не стреляет, они начинают подтягиваться к линии фронта, чтобы пойти в наступление", - подытожил эксперт.

Рождественское "перемирие" - что известно

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал прекратить боевые действия на Рождество, чтобы "дать верующим возможность посетить церковные службы". 5 января президент Российской Федерации Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".

В свою очередь президент Владимир Зеленский предупредил, что Кремль хочет использовать "перемирие", чтобы остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подтянуть технику, боеприпасы и мобилизованных. При этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал предложение Кремля попыткой загнать Украину в ловушку.

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что за девять лет войны Россия ни разу не соблюдала перемирие.

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