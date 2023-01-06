Владимир Огрызко отметил, что захватчики хотят примерить образ миротворцев.

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о так называемом перемирии на Рождество рассчитано исключительно на россиян. Оккупанты хотят примерить на себя образ миротворцев.

"Последние шаги, которые делает московский рашистский режим, свидетельствует, что это конвульсии перед тем, что режим достигнет своего конца... Все эти перемирия - исключительно для внутреннего пользования, чтобы как-то кормить свое народонаселение, которому нужны победы. Побед нет, поэтому нужно искать хоть что-нибудь", - заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью ТСН.

Он отметил, что российские захватчики хотят примерить образ миротворцев - "что они за мир, только пожалуйста отдайте все, что мы у вас захватили, удовлетворите все наши прихоти, а дальше начнем о чем-то говорить".

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"Это очевидный бред, на который никто никогда идти не будет. Есть однозначная реакция Украины и всех цивилизованных стран, что это очередной пропагандистский шаг, который ничего практического не имеет", - подытожил дипломат.

Рождественское "перемирие" - что известно

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл призвал на Рождество обеспечить перемирие в Украине, чтобы "дать верующим возможность посетить церковные службы". В свою очередь президент России Владимир Путин отдал соответствующий приказ.

При этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал подобные заявления российски властей способом загнать Украину в ловушку.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили, что так называемое перемирие выгодно войскам РФ, а также глава Кремля хочет очернить бойцов ВСУ.

На этом фоне президент Владимир Зеленский заявил, что Путин использует паузу, чтобы подготовиться к продолжению войны против Украины.

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