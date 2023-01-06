За девять лет войны Российская Федерация ни разу не соблюдала договоренностей о перемирии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале. "За девять лет войны РФ ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии. Всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более-менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы...", - рассказала она.

Однако все "перемирия" были сорваны преднамеренными действиями врага. "Например, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, в результате которых шестеро украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", - отметила заместитель министра.

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Она также напомнила, что во время проведения операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня, однако его результаты были аналогичными предыдущим.

"Только в 2019 году боевые потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020-м до начала последнего, июльского перемирия, гибнет еще 32 военнослужащих ВСУ, 220 ранены", - сообщила Маляр.

По ее словам, 27 июля 2020 года официально начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня", однако враг его соблюдал лишь полчаса. В частности, около 00:20 оккупанты обстреляли подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, а еще один обстрел был зафиксирован около 9 утра.

"Наконец, с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов. Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", - подчеркнула заместитель министра.

Рождественское перемирие

Как сообщал УНИАН, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".

В Кремле призвали Украину сделать то же самое.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить продвижение украинских войск на Донбассе и подогнать ближе к позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал предложение РФ попыткой загнать Украину в ловушку.

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