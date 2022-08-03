Таким образом пленные "азовцы" переходят из статуса комбатантов в статус террористов, и их уже можно судить.

Признание отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины к террористическим организациям предоставляет России возможность осудить пленных "азовцев" вплоть до смертной казни.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Принятие такого решения выводит наших "азовцев" из статуса комбатантов в статус террористов, которых, в принципе, можно судить. Комбатанты неподсудны, исходя из всех конвенций, которые подписала, в том числе Россия, а террористов уже можно (судить), и в зависимости от того, где они будут их судить – в России или "ДНР", сроки могут быть от пожизненного до смертной казни", - объяснил эксперт.

Свитан добавил, что также решение суда о признании "Азова" террористической организацией направлено на внутреннего потребителя в РФ. Российское руководство таким образом показывает, что выполняет обещание по уничтожению "националистов", отметил эксперт.

Как сообщалось, 2 августа Верховный суд России объявил "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Теракт в Еленовке-что известно

В ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия. Они требуют от организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленевке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признание России государством-спонсором терроризма.

После этого обмудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что не получал от ООН никакого сигнала относительно массовой казни Россией военнопленных в Еленовской колонии.

Тогда как Международный Комитет Красного Креста после совершения оккупантами зверской расправы заявил, что не может попасть на территорию совершенного преступления, поскольку не получил от боевиков Путина "разрешения" на вход. Таким образом, организация подтвердила, что не выполняла надзор за содержанием Россией украинских военнопленных.

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