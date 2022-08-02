Теракт в Еленовке - решающий аргумент для признания РФ государством-террористом, об этом президент говорил с руководителями НАТО и ОБСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракт в Еленовке стал решающим аргументом для признания России государством-террористом, но принципиальный ответ на преступления оккупанты получают и на поле боя.

Глава государства заявил в видеообращении, что об этом он сегодня говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Конечно, ключевая тема - это оборонительная поддержка нашей борьбы за свободу, это взаимодействие, которое мы должны усиливать постоянно ради наших общих интересов", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня Киев посетил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"В переговорах и с господином Столтенбергом, и с господином Рау уделил особое внимание вопросу о наших военнопленных, которые содержатся Россией", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в частности это касается и российского теракта в Еленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.

"Что еще нужно для этого? Разве это не достаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения о признании России государством-террористом? Конечно, принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают и на поле боя. В этом контексте хочу сегодня поблагодарить президента Соединенных Штатов Джо Байдена и весь американский народ за новый пакет оборонной поддержки для Украины", - добавил Зеленский.

Теракт в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.