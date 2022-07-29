Спецслужбы требуют, чтобы гаранты жизни и здоровья украинских военнопленных немедленно отреагировали на преступление.

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны, Вооруженные Силы Украины и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выступили с совместным заявлением относительно массового убийства украинских военнопленных в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области

Как говорится в заявлении, сразу после взрыва в Еленоввке Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

"Совершенный подрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных сил Украины, срыв поставки западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе", - отмечается в заявлении.

Украинская сторона акцентирует, что ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры.

"У украинской армии достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не осуществляла ракетных и артиллерийских обстрелов пгт Еленовка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 16 мая, при посредничестве ООН и МККК, начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", который длительное время был окружен и находился под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачу украинских военнослужащих в плен с последующим обменом под гарантии ООН и МККК. Этот формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, которые принимали участие в переговорах.

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника, среди них - 95 защитников "Азовстали".

Ключевым условием выбранного формата были обязательства российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Эта гарантия была цинично нарушена, отмечается в заявлении.

"В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт Еленовка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают много задокументированных доказательств: в частности умышленное перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей", - подчеркивается в заявлении.

Так, СБУ, ВСУ, ГУР и омбудсмен требуют от ООН и МККК, которые выступали гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией.

Также они требуют немедленно направить представителей ООН, МККК, Уполномоченного ВР по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии.

Еленовское преступление: что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Впоследствии была выдвинута версия, что здание колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри.

ГУР МО известило, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

"Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников", - отмечает ГУР МО.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев" в Еленовке.

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