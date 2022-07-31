Помимо получения доступа к месту трагедии, МККК также предложил помощь в эвакуации раненых и безвозмездной помощи.

Российские оккупанты не дали разрешения Международному комитету Красного Креста посетить место массовой гибели украинских военнопленных в Еленовской колонии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МККК.

"Семьи должны получить срочные новости и ответы о том, что случилось с их близкими. Стороны должны сделать все, что в их силах, в том числе посредством беспристрастного расследования, чтобы помочь установить факты нападения", — говорится в заявлении.

Помимо получения доступа, МККК также предложил помощь в эвакуации раненых и безвозмездной помощи.

"Пока мы не получили официального подтверждения, предоставляющего нам доступ для посещения военнопленных, пострадавших от атаки, и на сегодняшний день наше предложение о материальной помощи не принято", — заявляет Красный Крест.

По словам представителей организации, группы МККК уже были готовы к отправке в Еленовку, и поблизости уже находились медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады.

"Крайне важно, чтобы МККК был предоставлен немедленный доступ к объекту в Еленовке и другим местам, куда могли быть перевезены раненые и погибшие", — говорится в заявлении.

В то же время в организации напомнили, что "в функции МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

Вас также могут заинтересовать новости: