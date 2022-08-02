Теперь деятельность "азовцев" запрещена на территории страны-агрессора.

Верховный суд Российской Федерации признал украинский полк "Азов" "террористической организацией". Его деятельность запрещена на территории страны-агрессора.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования - батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ", - говорится в решении суда.

Отмечается, что в суд с иском обратилась российская прокуратура еще в мае. Заседания суда дважды откладывали по просьбе ведомства. В этот раз заседание прошло в закрытом режиме.

На решение ВС РФ уже отреагировали в полке "Азов"

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Оленевка, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией". Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда", - говорится в сообщении.

В связи с этим бойуцы призвали Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом.

"Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие! Весь мир должен объединиться против государства-террориста!" - подытожили в полку.

Теракт в Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

После этого обмудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что не получал от ООН никакого сигнала относительно массовой казни Россией военнопленных в Еленовской колонии.

Тогда как Международный комитет Красного Креста после совершения оккупантами зверской расправы заявил, что не может попасть на территорию совершенного преступления, поскольку не получил от боевиков Путина "разрешения" на вход.

Таким образом, организация подтвердила, что не выполняла надзор за содержанием Россией украинских военнопленных.

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